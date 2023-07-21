ПСЖ предложил десятилетний контракт Мбаппе
Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» предложило форварду Килиану Мбаппе заключить десятилетний контракт, общая сумма которого — один миллиард евро. Об этом сообщило издание Defensa Central.
О реакции нападающего и его агента на предложение не сообщается. Напомним, клуб поставил Мбаппе ультиматум 17 июля. Руководство ПСЖ намерено либо продлить действие контракта с футболистом, либо продать его этим летом.
Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года и предусматривает продление на один сезон. Форвард не изъявил желания воспользоваться этой опцией.
Ранее сообщество PSG Community опубликовало в своих соцсетях текст прощальной речи, которую Мбаппе якобы заготовил на случай, если уйдет из клуба. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru