ПСЖ предложил десятилетний контракт Мбаппе

О реакции нападающего и его агента на предложение не сообщается. Напомним, клуб поставил Мбаппе ультиматум 17 июля. Руководство ПСЖ намерено либо продлить действие контракта с футболистом, либо продать его этим летом.

Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года и предусматривает продление на один сезон. Форвард не изъявил желания воспользоваться этой опцией.

Ранее сообщество PSG Community опубликовало в своих соцсетях текст прощальной речи, которую Мбаппе якобы заготовил на случай, если уйдет из клуба. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

