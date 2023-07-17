Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы Влаховичу в случае его трансфера

Болельщики футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) пригрозили отрезать три пальца 23-летнему форварду сербской сборной и клуба «Ювентус» Душану Влаховичу в случае его трансфера. Об этом сообщила газета Marca.

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Отмечается, что угрозы фанатов ПСЖ связаны со снимком Влаховича, на котором футболист показывает три пальца в футболке, на которой Косово изображено частью Сербии. Три открытых пальца (большой, указательный и средний) — национальное приветствие сербов.

Отмечается, что ПСЖ готовы заплатить за трансфер Влаховича 90 млн евро.

Ранее главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье задержали в рамках расследования дела о расизме. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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