ПСЖ отстранил Месси за поездку в Саудовскую Аравию
Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» отстранило на две недели от тренировок нападающего Лионеля Месси, сообщает портал RMC Sport.
Отмечается, что таким образом руководство клуба хочет наказать футболиста за поездку в Саудовскую Аравию. Визит не был согласован с главным тренером команды Кристофером Гальтье.
Нападающий прилетел в Саудовскую Аравию 1 мая в качестве амбассадора туризма. До этого сообщилось, что местный клуб «Аль-Хиляль» предложил аргентинцу зарплату в 400 миллионов евро в год.
Нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии. Причиной стал непристойный жест, который португалец продемонстрировал после игры с «Аль-Хилялем», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье
- СМИ: задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром
- ПСЖ отстранил Месси за поездку в Саудовскую Аравию
- СМИ: беспилотник ВСУ сбросил бомбу в Белгородской области
- Диана Арбенина анонсировала концерты в Узбекистане
- Politico: США в среду объявят о новом пакете военной помощи Киеву
- Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели
- Генерал ВС США Милли: Украина готова к контрнаступлению
- В РЖД сообщили о сходе с рельсов 20 вагонов в Брянской области
- СМИ: в Брянской области подорвали железнодорожные пути
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru