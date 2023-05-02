ПСЖ отстранил Месси за поездку в Саудовскую Аравию

Отмечается, что таким образом руководство клуба хочет наказать футболиста за поездку в Саудовскую Аравию. Визит не был согласован с главным тренером команды Кристофером Гальтье.

Нападающий прилетел в Саудовскую Аравию 1 мая в качестве амбассадора туризма. До этого сообщилось, что местный клуб «Аль-Хиляль» предложил аргентинцу зарплату в 400 миллионов евро в год.

Нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии. Причиной стал непристойный жест, который португалец продемонстрировал после игры с «Аль-Хилялем», передает «Радиоточка НСН».

