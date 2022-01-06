ПСЖ: Месси вылечился от коронавируса
6 января 202204:33
Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает RT со ссылкой на заявление ПСЖ.
Спортсмен прибыл в Париж, и в ближайшее время вернётся к тренировкам в общей группе команды. При этом коронавирус был выявлен у защитника Лейвина Курзава, который был помещён на карантин.
В ноябре 2021 года Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии France Football.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru