ПСЖ: Месси вылечился от коронавируса

Спортсмен прибыл в Париж, и в ближайшее время вернётся к тренировкам в общей группе команды. При этом коронавирус был выявлен у защитника Лейвина Курзава, который был помещён на карантин.

В ноябре 2021 года Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии France Football.

