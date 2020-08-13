ПСЖ обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб «ПариСен-Жермен» (ПСЖ) победил итальянскую «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает Интерфакс.
Игра завершилась со счетом 2:1.
Счет матча открылся на 26-й минуте, мяч в ворота соперника направил футболист «Аталанты» Марио Пашалич. Сравнять счет французам удалось на 90-й минуте: гол забил Маркиньос.
Решающий мяч, обеспечивший ПСЖ победу, забил на компенсированной минуте Эрик Шупо-Мотинг.
В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "РБ Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Испания).
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