«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос покинет команду по окончании сезона чемпионата Франции. Об этом сообщили в парижском футбольном клубе.
Испанец выступал за французскую команду с 2021 года. Контракт Рамоса истекает в конце сезона 2022/23. Игрок проведет последний матч в составе «ПСЖ» 3 июня: парижский клуб встретится с «Клермоном».
Рамос уже попрощался с командой в соцсетях.
«Прощай, "ПСЖ". Не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, "ПСЖ", болельщики и Париж дарили для меня похожие чувства. Спасибо за два особенных года, в которые я смог сыграть в каждом турнире и выложиться по полной», — написал защитник.
По данным СМИ, испанский игрок получил предложение перейти в саудовский «Аль-Наср».
Ранее стало известно, что «ПСЖ» покинет аргентинский футболист Лионель Месси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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