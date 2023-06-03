«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса

Испанец выступал за французскую команду с 2021 года. Контракт Рамоса истекает в конце сезона 2022/23. Игрок проведет последний матч в составе «ПСЖ» 3 июня: парижский клуб встретится с «Клермоном».

Рамос уже попрощался с командой в соцсетях.

«Прощай, "ПСЖ". Не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, "ПСЖ", болельщики и Париж дарили для меня похожие чувства. Спасибо за два особенных года, в которые я смог сыграть в каждом турнире и выложиться по полной», — написал защитник.

По данным СМИ, испанский игрок получил предложение перейти в саудовский «Аль-Наср».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» покинет аргентинский футболист Лионель Месси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

