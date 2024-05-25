«ПСЖ» достиг договоренности с «Краснодаром» по трансферу Сафонова
25 мая 202420:31
Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в ближайшие дни подпишет пятилетний контракт с французским «ПСЖ», сообщает «РБ Спорт».
По данным СМИ, клубы достигли договоренности, сумма сделки составит 20 миллионов евро.
Отмечается, что на сборы Сафонов уже отправится с «ПСЖ».
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в ростовской команде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru