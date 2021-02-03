Пушков «заступился» за оконфузившуюся Псаки
Российский сенатор Алексей Пушков высказался «в защиту» пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки после инцидента на пресс-конференции.
По данным издания Politico, в ходе брифинга Псаки перепутала название рода американских войск Space Force (Космические войска) с названием самолёта Air Force One.
Как написал Пушков в своём Telegram-канале, пресс-секретарь Белого дома «просто не понимает, о чем говорит».
«И вообще: не задавайте ей сложных вопросов - и всё будет в ажуре», — добавил сенатор.
Однако в Конгрессе США осудили ошибку Псаки. Как заявил член Палаты представителей Майк Роджерс, пресс-секретарь принизила значение сектора американских ВС и должна немедленно извиниться. В свою очередь, конгрессмен Майкл Вальц поcчитал, что администрация США не воспринимает всерьёз «китайскую угрозу», для защиты от которой были созданы Космические войска.
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