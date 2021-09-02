Прядкин прокомментировал первый матч Карпина

«Со мной рядом был Давор Шукер [экс-президент Хорватского футбольного союза], и он тоже отметил, что сборная России играла довольно резво», - сказал Прядкин.

18-летнего Арсена Захаряна вице-президент назвал «талантливым парнем».

Напомним, матч Россия - Хорватия в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу в 2022 году завершился вничью.

Игра прошла на московском стадионе «Лужники».

