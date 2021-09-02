Прядкин прокомментировал первый матч Карпина

Футболисты российской сборной действовали на поле смело для дебютного матча нового главного тренера команды Валерия Карпина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента Российского футбольного союза Сергея Прядкина.

Матч России и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022 завершился вничью

«Со мной рядом был Давор Шукер [экс-президент Хорватского футбольного союза], и он тоже отметил, что сборная России играла довольно резво», - сказал Прядкин.

18-летнего Арсена Захаряна вице-президент назвал «талантливым парнем».

Напомним, матч Россия - Хорватия в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу в 2022 году завершился вничью.

Игра прошла на московском стадионе «Лужники».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболистыВалерий Карпин
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