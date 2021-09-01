Матч России и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022 завершился вничью
Матч Россия - Хорватия в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу в 2022 году завершился вничью.
Игра прошла на московском стадионе "Лужники", ее итогом стал счет 0:0. После четырёх матчей в отборочном турнире Россия и Хорватия набрали по 7 баллов, обе команды занимают первое место в группе H.
За ними идет Словакия с 6 баллами, затем находится Словения, Мальта и Кипр с 4 баллами, которые разделяют 4-6 места. Отмечается, что встреча стала первой игрой российской сборной под руководством Валерия Карпина в качестве главного тренера.
Команда, лидирующая в группе, проходит на чемпионат мира напрямую. Сборная, завершившая отбор на втором месте, должна будет отыграть стыковые матчи. У российской сборной 4 сентября будет встреча с Кипром, а 7 сентября со сборной Мальты. ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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