«Противное чувство»: гребчиха из США высказалась о серебре россиянок на Олимпиаде

Американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противно наблюдать за победой спортсменов из России на Олимпийских Играх в Токио.



«Видеть, как команда, которой здесь даже не должно быть, уходит с серебром — противное чувство. В целом, я действительно разочарована, и я сочувствую другим спортсменам в финале. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», — написала спортсменка в Twitter.



В четверг россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в академической гребле в двойках. Первыми стали спортсменки из Новой Зеландии, на третьей ступени пьедестала расположились гребчихи из Канады.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» .



