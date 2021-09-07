«Пропускать нельзя!» Булыкин обеспокоился усталостью россиян перед Мальтой
Бывшего игрока сборной России смутил тот факт, что после матча с не самой сильной сборной Кипра российские футболисты выглядели уставшими.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что перед матчем со сборной Мальты его беспокоит физическое состояние российских футболистов и наличие в сборной травм. В частности, он отметил, что российские футболисты выглядели уставшими после матча с аутсайдером отборочной группы H, сборной Кипра.
«Меня беспокоит физическое состояние ребят. После игры с Кипром все выглядели уставшими. Надеюсь, они смогут подготовиться к игре с Мальтой. Еще беспокоят травмы. Не сможет сыграть Головин, один из лидеров нашей сборной», - заявил Булыкин.
Ранее у полузащитника сборной России Александра Головина было выявлено небольшое повреждение мышцы бедра. До этого из расположения национальной команды вынужденно уехали Даниил Фомин, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров и Станислав Магкеев.
Булыкин предположил, откуда в сборной такое количество травмированных игроков.
«Обычно мышечные травмы случаются из-за слишком интенсивных тренировок, либо ребята не восстанавливаются. Плюс мы не знаем, в каком состоянии они приезжают из клубов. Поэтому здесь много факторов. Ответ может дать только человек, который долгое время находится с футболистами, видит их тренировки и знает, насколько они готовы», - пояснил футболист.
Впрочем, несмотря на поводы для беспокойства, Булыкин отметил, что Мальта – не тот соперник, против которого нужно чего-то бояться.
«У нас есть футболисты, которые смогут себя проявить, тем более Мальта не такая уж сильная сборная. Здорово, что ребята при Карпине не пропускают. С Мальтой тоже нельзя пропускать. А забивать нужно больше двух. Все-таки у нас есть игроки, которые могут забить: это и Смолов, и Заболотный может в конце выйти, и Ерохин доказал, что умеет забивать, и Миранчук может отличиться. Против Мальты они должны реализовать свои моменты и помочь команде добиться нужного результата», - уверен бывший нападающий сборной России
Также собеседник «Радиоточки НСН» предположил, что на матче с Мальтой капитанская повязка достанется форварду Федору Смолову.
Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Россия примет Мальту на стадионе «Спартака» в Москве. Сейчас россияне занимают первое место в группе Н с 10 очками. У мальтийцев четыре балла, они занимают пятую строчку.
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