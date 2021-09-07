«Пропускать нельзя!» Булыкин обеспокоился усталостью россиян перед Мальтой

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что перед матчем со сборной Мальты его беспокоит физическое состояние российских футболистов и наличие в сборной травм. В частности, он отметил, что российские футболисты выглядели уставшими после матча с аутсайдером отборочной группы H, сборной Кипра.

«Меня беспокоит физическое состояние ребят. После игры с Кипром все выглядели уставшими. Надеюсь, они смогут подготовиться к игре с Мальтой. Еще беспокоят травмы. Не сможет сыграть Головин, один из лидеров нашей сборной», - заявил Булыкин.

Ранее у полузащитника сборной России Александра Головина было выявлено небольшое повреждение мышцы бедра. До этого из расположения национальной команды вынужденно уехали Даниил Фомин, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров и Станислав Магкеев.

Булыкин предположил, откуда в сборной такое количество травмированных игроков.