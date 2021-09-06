Головин не выйдет в матче со сборной Мальты

Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участие в домашнем матче отборочного турнира ЧМ по футболу против команды Мальты из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды со ссылкой на старшего врача сборной Владимир Хайтин.

Медик уточнил, что у Головина после матча с командой Кипра небольшое повреждение мышцы бедра. Из-за этого футболист вынужден будет отправиться в расположение клуба для проведения лечения для подготовки к следующим играм.