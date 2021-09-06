Головин не выйдет в матче со сборной Мальты

Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участие в домашнем матче отборочного турнира ЧМ по футболу против команды Мальты из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды со ссылкой на старшего врача сборной Владимир Хайтин.

Медик уточнил, что у Головина после матча с командой Кипра небольшое повреждение мышцы бедра. Из-за этого футболист вынужден будет отправиться в расположение клуба для проведения лечения для подготовки к следующим играм.

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В минувшую субботу сборная России в гостях обыграла команду Кипра со счетом 2:0. Головин провел на поле 66 минут, после его сменил Далер Кузяев.

Матч между сборными России и Мальты состоится во вторник, 7 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене», он начнется в 21:45 мск.

Певец, композитор и футбольный болельщик Александр Градский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее представил идеальный состав сборной России на матч с Кипром, а также обозначил главные задачи Валерия Карпина.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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