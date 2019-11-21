Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь в Instagram

Российский футболист Заур Садаев, выступавший за турецкий клуб «Анкарагюджю», вышел на связь в Instagram. Он сообщил, что не общался с представителями клуба, поскольку разорвал контракт с футбольной командой.

Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили, что экс-нападающий грозненского «Ахмата» оборвал все контакты с клубом еще во время перерыва на игры сборных. К тому же он уже больше недели не посещает тренировки команды. Кроме того, сообщалось, что в «Анкарагюджю» не знают о местонахождении игрока, подчёркивают Дни.ру.

Согласно геоданным в социальной сети, Садаева в настоящий момент находится на территории Чеченской республики.