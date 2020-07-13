«Проморгали!» Историк спорта о мундиалях без участия СССР
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в эфире НСН рассказал, почему советские футболисты оказались на ЧМ только в 1958 году.
13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая.
Победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4:2. Торжества по поводу победы в чемпионате не прекращались в Монтевидео несколько дней.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН, с какого года наша страна начала принимать участие в чемпионатах мира.
«Сегодня 13 июля юбилейная дата, в 1930 году в Уругвае начался чемпионат мира по футболу. Самое интересное, что в это время футбо был далеко не самым любимым видом спорта в мире и проигрывал по популярности даже скоростному бегу на коньках. Чемпионат мира собирали очень долго, в Уругвай приехали только 13 команд, отборочных соревнований не было. Выиграла самая сильная сборная Уругвая. Наши футболисты впервые выступили на Чемпионате мира в 1958 году. В 1950 году нас приглашали в Бразилию, но мы не поехали. Официальная причина связана с финансовой стороной - нужно было восстанавливать народное хозяйство после войны. Второй момент - у нас не было сильной сборной на тот момент. Руководство СССР во главе со Сталиным считало, что наша сборная может участвовать в соревнованиях только, если претендует на первое место. В 1954 году мы не поехали по глупости. За два года до этого наши футболисты участвовали в олимпийских играх в Хельсинки. Но мы проиграли дополнительный матч Югославии, с которой в то время были напряженные политические отношения. И после этого расформировали нынешний клуб ЦСКА и сборную. Так что мы проморгали чемпионат 1954 года», - добавил он.
В настоящее время чемпионат мира по футболу — главное международное соревнование по футболу, которое проводится управляющим органом мирового футбола — ФИФА, и участвовать в нём могут мужские национальные сборные стран-членов ФИФА всех континентов. Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в четыре года.
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