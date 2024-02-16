Промес намерен продолжить тренироваться вместе со «Спартаком» в Дубае

Голландский форвард московского «Спартака» Квинси Промес намерен остаться с командой на учебно-тренировочных сборах в Объединенных арабских эмиратах, несмотря на то, что его объявили в международных розыск, сообщает Metaratings.

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По словам футболиста, он продолжит подготовку вместе с командой к возобновлению сезона в Российской Премьер-лиге.

«Однако ситуация может измениться в любой момент», - отметил игрок.

Суд Амстердама накануне приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 лет заключения.

Ранее Нидерланды объявили футболиста «Спартака» Промеса в международный розыск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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