Промес намерен продолжить тренироваться вместе со «Спартаком» в Дубае
Голландский форвард московского «Спартака» Квинси Промес намерен остаться с командой на учебно-тренировочных сборах в Объединенных арабских эмиратах, несмотря на то, что его объявили в международных розыск, сообщает Metaratings.
По словам футболиста, он продолжит подготовку вместе с командой к возобновлению сезона в Российской Премьер-лиге.
«Однако ситуация может измениться в любой момент», - отметил игрок.
Суд Амстердама накануне приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 лет заключения.
Ранее Нидерланды объявили футболиста «Спартака» Промеса в международный розыск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru