Прокуратура Петербурга отменила дело о нападении на фигуриста Дикиджи

Решение об отмене уголовного дела приняла прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство не установило применение насилия или угрозу насилия.

При этом прокуратура усмотрела признаки угрозы убийством. Ведомство попросило возбудить дело по этой статье.

Дикиджи 2 февраля сообщил, что на него напали с ножом в вагоне петербургского метро. На следующий день правоохранительные органы задержали 61-летнего мужчину. Конфликт с Дикиджи он объяснил тем, что фигурист не уступил место женщине, передает «Радиоточка НСН».

