Прокуратура Петербурга отменила дело о нападении на фигуриста Дикиджи

Уголовное дело о хулиганстве, возбужденное после нападения на фигуриста Владислава Дикиджи в метро, отменено . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в петербургском метро

Решение об отмене уголовного дела приняла прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство не установило применение насилия или угрозу насилия.

При этом прокуратура усмотрела признаки угрозы убийством. Ведомство попросило возбудить дело по этой статье.

Дикиджи 2 февраля сообщил, что на него напали с ножом в вагоне петербургского метро. На следующий день правоохранительные органы задержали 61-летнего мужчину. Конфликт с Дикиджи он объяснил тем, что фигурист не уступил место женщине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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