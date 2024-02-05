Прокуратура Петербурга отменила дело о нападении на фигуриста Дикиджи
Уголовное дело о хулиганстве, возбужденное после нападения на фигуриста Владислава Дикиджи в метро, отменено . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Решение об отмене уголовного дела приняла прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство не установило применение насилия или угрозу насилия.
При этом прокуратура усмотрела признаки угрозы убийством. Ведомство попросило возбудить дело по этой статье.
Дикиджи 2 февраля сообщил, что на него напали с ножом в вагоне петербургского метро. На следующий день правоохранительные органы задержали 61-летнего мужчину. Конфликт с Дикиджи он объяснил тем, что фигурист не уступил место женщине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Саранске самолет с Татьяной Тарасовой выехал за пределы взлетной полосы
- Медведев назвал переезд в Москву в 1999 году «не самым простым выбором»
- У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
- Прокуратура Петербурга отменила дело о нападении на фигуриста Дикиджи
- В белгородском хуторе Мухин произошел пожар после обстрела ВСУ
- СМИ: Сооснователь WhatsApp приобрел французскую виллу Березовского
- Фильм «Мастер и Маргарита» заработал миллиард рублей в прокате
- Число жертв лесных пожаров в Чили увеличилось до 122
- Петербургский суд признал невозможной депортацию человека без гражданства
- Быстрее всего квартира в Москве начнет приносить доход в районах Сокол и Чертаново
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru