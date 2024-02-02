Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в петербургском метро

«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро…» - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, неизвестный с ножом напал на фигуриста. Дикиджи признался, что нож преступника «был достаточно близко» к горлу. Фигуриста спасла хорошая реакция. Теперь он собирается писать заявление в полицию.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала об ограничениях для фигуристки Камилы Валиевой в связи с ее дисквалификацией, напоминает «Радиоточка НСН».

