Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в петербургском метро
В метро Санкт-Петербурга едва не зарезали вице-чемпиона России по фигурному катанию Владислава Дикиджи. Об этом рассказал сам спортсмен в своих соцсетях.
«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро…» - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, неизвестный с ножом напал на фигуриста. Дикиджи признался, что нож преступника «был достаточно близко» к горлу. Фигуриста спасла хорошая реакция. Теперь он собирается писать заявление в полицию.
Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала об ограничениях для фигуристки Камилы Валиевой в связи с ее дисквалификацией, напоминает «Радиоточка НСН».
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