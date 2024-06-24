Проигравший поединок боец MMA сделал предложение своей девушке и получил отказ

Чешский боец MMA Лукас Буковац сделал предложение своей девушке прямо в октагоне и получил отказ. Об этом сообщает РИА Новости.

Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака

Спортсмен проиграл поединок в рамках турнира «Битва звёзд», после чего встал на колено и протянул девушке кольцо, предложив ей стать его женой.

«Учитывая, что произошло... Думаю, что нет», - ответила девушка на глазах у 20 тысяч зрителей.

Позднее стало известно, что причиной отказа стал не проигрыш поединка, а измены Буковаца. При этом сам боец обвинения отверг.

Ранее серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов и обладательница серебряной медали Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова объявили о помолвке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЧехияСпортсменыСвадьба

Горячие новости

Все новости

партнеры