Проигравший поединок боец MMA сделал предложение своей девушке и получил отказ

Спортсмен проиграл поединок в рамках турнира «Битва звёзд», после чего встал на колено и протянул девушке кольцо, предложив ей стать его женой.

«Учитывая, что произошло... Думаю, что нет», - ответила девушка на глазах у 20 тысяч зрителей.

Позднее стало известно, что причиной отказа стал не проигрыш поединка, а измены Буковаца. При этом сам боец обвинения отверг.

Ранее серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов и обладательница серебряной медали Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова объявили о помолвке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

