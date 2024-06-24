Проигравший поединок боец MMA сделал предложение своей девушке и получил отказ
Чешский боец MMA Лукас Буковац сделал предложение своей девушке прямо в октагоне и получил отказ. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсмен проиграл поединок в рамках турнира «Битва звёзд», после чего встал на колено и протянул девушке кольцо, предложив ей стать его женой.
«Учитывая, что произошло... Думаю, что нет», - ответила девушка на глазах у 20 тысяч зрителей.
Позднее стало известно, что причиной отказа стал не проигрыш поединка, а измены Буковаца. При этом сам боец обвинения отверг.
Ранее серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов и обладательница серебряной медали Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова объявили о помолвке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru