«Проблем не должно быть». Хоккеист Яшин дал прогноз на полуфинал ЧМ в Словакии
Чемпион мира рассказал в интервью НСН о таланте и мастерстве российской сборной по хоккею.
Сборная Финляндии по хоккею стала соперником национальной команды России в полуфинале чемпионата мира в Словакии. В четвертьфинале финны обыграли хоккеистов сборной Швеции. В овертайме сборная Финляндии забросила решающую шайбу - 5:4. Российские хоккеисты в четверть финале обыграли сборную США со счётом 4:3.
Призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года, хоккеист Алексей Яшин поделился с НСН своим оптимистичным прогнозом на предстоящие матчи сборной России на чемпионате мира в Словакии.
«Представленная нами команда самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому все будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинировано. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть», — сказал Алексей Яшин.
По его словам, неважно, с какой командой встретится Россия в случае выхода в финал чемпионата.
«Что думать, кто выгодный, кто невыгодный? Кто есть, тот есть. Поэтому нужно готовиться к той игре, которая предстоит», — отметил хоккеист.
Напомним, что другую полуфинальную пару составили Чехия и Канада. Матчи полуфинала пройдут 25 мая, а игра за третье место и финал – 26 мая.
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