«Проблем не должно быть». Хоккеист Яшин дал прогноз на полуфинал ЧМ в Словакии

Сборная Финляндии по хоккею стала соперником национальной команды России в полуфинале чемпионата мира в Словакии. В четвертьфинале финны обыграли хоккеистов сборной Швеции. В овертайме сборная Финляндии забросила решающую шайбу - 5:4. Российские хоккеисты в четверть финале обыграли сборную США со счётом 4:3.

Призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года, хоккеист Алексей Яшин поделился с НСН своим оптимистичным прогнозом на предстоящие матчи сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Представленная нами команда самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому все будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинировано. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть», — сказал Алексей Яшин.