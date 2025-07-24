Призер всероссийских соревнований легкоатлет Катунин погиб в зоне СВО
Мастер спорта, призер всероссийских соревнований по легкой атлетике Евгений Катунин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области.
«Погиб курский легкоатлет Евгений Катунин... Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа», - отметили власти.
По данным правительства, легкоатлет отправился на СВО еще в 2022 году, он погиб в Донбассе.
Евгению Катунину было 25 лет. Спортсмен занимался бегом с барьерами, легкоатлет - действующий рекордсмен области в этой дисциплине на дистанции 110 м.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб имам из Перми Касымхан-хазрат Жангереев, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru