Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова умерла в 33 года

Призер чемпионатов России по самбо и дзюдо Ольга Баранова скончалась в возрасте 33 лет. Ее бывший муж Михаил Фадеев сообщил ТАСС, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Ранее Тверская федерация дзюдо утверждала, что смерть спортсменки наступила в результате несчастного случая.

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Баранова завершила спортивную карьеру несколько лет назад, работала тренером в фитнес-клубах Твери и воспитывала дочь, которая, по словам Фадеева, останется с ним.

Ольга Баранова была победительницей Кубка мира по самбо в 2014 году, а также обладательницей медалей российских и международных соревнований по дзюдо. Прощание с ней состоится 16 января в храме Святого Пантелеимона в Твери, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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