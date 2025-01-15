Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова умерла в 33 года
Призер чемпионатов России по самбо и дзюдо Ольга Баранова скончалась в возрасте 33 лет. Ее бывший муж Михаил Фадеев сообщил ТАСС, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Ранее Тверская федерация дзюдо утверждала, что смерть спортсменки наступила в результате несчастного случая.
Баранова завершила спортивную карьеру несколько лет назад, работала тренером в фитнес-клубах Твери и воспитывала дочь, которая, по словам Фадеева, останется с ним.
Ольга Баранова была победительницей Кубка мира по самбо в 2014 году, а также обладательницей медалей российских и международных соревнований по дзюдо. Прощание с ней состоится 16 января в храме Святого Пантелеимона в Твери, передает «Радиоточка НСН».
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