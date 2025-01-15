Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова умерла в 33 года

Баранова завершила спортивную карьеру несколько лет назад, работала тренером в фитнес-клубах Твери и воспитывала дочь, которая, по словам Фадеева, останется с ним.

Ольга Баранова была победительницей Кубка мира по самбо в 2014 году, а также обладательницей медалей российских и международных соревнований по дзюдо. Прощание с ней состоится 16 января в храме Святого Пантелеимона в Твери, передает «Радиоточка НСН».

