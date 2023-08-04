Президенту ЦСКА Гинеру грозит пожизненный срок на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинения в адрес президента московского футбольного клуба ЦСКА и вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Евгения Гинера.
Гинера, в частности, обвиняют в финансировании Вооруженных сил РФ, а также в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что грозит ему пожизненным заключением по местным законам.
Кроме того, Украина планирует национализировать активы Гинера в этой стране, в число которых входят гостиницы, металлургические заводы и торговые центры.
Ранее сообщалось, что блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (КраСава), покинувшего Россию на фоне спецоперации на Украине, оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru