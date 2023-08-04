Президенту ЦСКА Гинеру грозит пожизненный срок на Украине

Кроме того, Украина планирует национализировать активы Гинера в этой стране, в число которых входят гостиницы, металлургические заводы и торговые центры.

Ранее сообщалось, что блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (КраСава), покинувшего Россию на фоне спецоперации на Украине, оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

