«Дел натворил много»: Фетисов назвал Баха самым неудачным главой МОК

По его мнению, Бах «натворил много дел», и разгребать их после него «придётся еще очень долго».

«Трансгендеры, отстранение наших спортсменов, лишение их флага и гимна... Словом, разочаровал нас Томас», - заключил он.

Ранее исполнительный совет МОК утвердил отставку Баха, выборы нового главы комитета состоятся 20 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».