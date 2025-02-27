«Дел натворил много»: Фетисов назвал Баха самым неудачным главой МОК

Объявивший об отставке президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах войдёт в историю как самый неудачный глава организации. Как пишет издание «ВсеПроСпорт», об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Кандидатами на пост главы МОК стали семь человек

По его мнению, Бах «натворил много дел», и разгребать их после него «придётся еще очень долго».

«Трансгендеры, отстранение наших спортсменов, лишение их флага и гимна... Словом, разочаровал нас Томас», - заключил он.

Ранее исполнительный совет МОК утвердил отставку Баха, выборы нового главы комитета состоятся 20 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортВячеслав ФетисовМОК

Горячие новости

Все новости

партнеры