«Дел натворил много»: Фетисов назвал Баха самым неудачным главой МОК
Объявивший об отставке президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах войдёт в историю как самый неудачный глава организации. Как пишет издание «ВсеПроСпорт», об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
По его мнению, Бах «натворил много дел», и разгребать их после него «придётся еще очень долго».
«Трансгендеры, отстранение наших спортсменов, лишение их флага и гимна... Словом, разочаровал нас Томас», - заключил он.
Ранее исполнительный совет МОК утвердил отставку Баха, выборы нового главы комитета состоятся 20 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор: В сеть утекли около 7 млн записей с данными россиян в январе
- Россиянина выдворили с авиарейса за пьяный дебош в Казахстане
- Премьеру фильма о Голлуме отложили на 2027 год
- Осужденный в России за шпионаж гражданин США отказался обжаловать приговор
- Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с Трампом
- «Дел натворил много»: Фетисов назвал Баха самым неудачным главой МОК
- Российская армия атаковала командный пункт охраны Генштаба ВСУ
- «Я обескуражена»: Волочкова о продаже на маркетплейсах масок с ее лицом
- Греф: Банки России боятся конкурентов только с Марса
- Память Жириновского отказались увековечить в Ярославле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru