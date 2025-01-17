Президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы
Президент Российской Премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Как сообщает «Матч ТВ», причиной стало интервью игрока ФК «Акрон» (Тольятти) Артёма Дзюбы.
Речь идёт о материале, который был опубликован в ноябре 2024 года. В обращении говорится, что Дзюба позволи себе «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников ФК «Локомотив».
В РПЛ попросили провести заседание с целью проверить форварда на возможное нарушение положений регламента РФС по этике.
Ранее Дзюба в эфире «Матч ТВ» заявил, что при встрече не станет пожимать руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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