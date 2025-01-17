Президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы

Речь идёт о материале, который был опубликован в ноябре 2024 года. В обращении говорится, что Дзюба позволи себе «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников ФК «Локомотив».

В РПЛ попросили провести заседание с целью проверить форварда на возможное нарушение положений регламента РФС по этике.

Ранее Дзюба в эфире «Матч ТВ» заявил, что при встрече не станет пожимать руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

