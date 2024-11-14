«Локомотив» выступил с заявлением в связи с интервью Артема Дзюбы
В интервью, которое бывший игрок «Локомотива» Артем Дзюба дал «Матч ТВ», футболист нелестно отозвался о клубе, спортивном директоре Владимире Леонченко и главном тренере Михаиле Галактионове, сообщает «Российская газета».
На этом фоне «Локомотив» выступил с официальным заявлением, обвинив спортсмена в «нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу». В клубе также возмутились тем, что информационные ресурсы, относящиеся к Российской премьер-лиге, опубликовали интервью.
Отмечается, что клуб продолжит заданный вектор развития, основанный на формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых игроков из России.
Ранее заявил, что покинул питерский «Зенит» из-за нежелания сидеть в запасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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