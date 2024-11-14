«Локомотив» выступил с заявлением в связи с интервью Артема Дзюбы

На этом фоне «Локомотив» выступил с официальным заявлением, обвинив спортсмена в «нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу». В клубе также возмутились тем, что информационные ресурсы, относящиеся к Российской премьер-лиге, опубликовали интервью.

Отмечается, что клуб продолжит заданный вектор развития, основанный на формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых игроков из России.

Ранее заявил, что покинул питерский «Зенит» из-за нежелания сидеть в запасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

