Президент РФС прокомментировал информацию об отказе футболистов ЦСКА от вакцинации
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вакцинация является единственным способом помочь себе во время пандемии, сообщает RT.
Комментируя информацию об отказе футболистов ЦСКА (Москва) вакцинироваться от коронавируса он отметил, что пока не получал официального подтверждения.
«С этим вопросом надо обратиться к ЦСКА. Мы можем только рекомендовать проходить вакцинацию, я сам сделал четыре прививки», - подчеркнул Дюков.
Ранее в СМИ появилась информация, что во время сборов игрокам ЦСКА предложили привиться от коронавируса, однако они приняли коллективное решение и сообщили руководству о своём отказе от вакцинации, сообщает Ura.ru.
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