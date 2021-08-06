Президент «Партизана» заявил, что арбитр засудил команду в матче с «Сочи»
Президент футбольного клуба «Партизан» Милорад Вучелич заявил ТАСС, что арбитр несправедливо поставил пенальти в ворота команды гостей.
По мнению Вучелича, нарушение было за пределами штрафной площади, никакого пенальти в этом эпизоде быть не могло. Президент заявил, что «Партизан» недоволен исходом матча с «Сочи», так как они должны были побеждать.
«Сочи» принимал «Партизан» на своем поле в рамках квалификационного матча Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 1:1, футболисты российского клуба забили единственный мяч со спорного пенальти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru