Футболист сборной Англии Грилиш перешел в «Манчестер Сити»
Полузащитник сборной Англии 25-летний Джек Грилиш перешел в футбольный клуб «Манчестер Сити». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что контракт с Грилишем подписан на 6 лет.
Сезон-2020/21 футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил 7 голов, пишет агентство. Прошлым летом стал серебряным призером чемпионата Европы в составе английской сборной.
Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинул команду. Футболист и «Барселона» не подписали новый контракт из-за финансовых и структурных правил чемпионата Испании.
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