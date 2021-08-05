Футболист сборной Англии Грилиш перешел в «Манчестер Сити»

Отмечается, что контракт с Грилишем подписан на 6 лет.

Сезон-2020/21 футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил 7 голов, пишет агентство. Прошлым летом стал серебряным призером чемпионата Европы в составе английской сборной.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинул команду. Футболист и «Барселона» не подписали новый контракт из-за финансовых и структурных правил чемпионата Испании.