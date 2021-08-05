Футболист сборной Англии Грилиш перешел в «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Англии 25-летний Джек Грилиш перешел в футбольный клуб «Манчестер Сити». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что контракт с Грилишем подписан на 6 лет.

Сезон-2020/21 футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил 7 голов, пишет агентство. Прошлым летом стал серебряным призером чемпионата Европы в составе английской сборной.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинул команду. Футболист и «Барселона» не подписали новый контракт из-за финансовых и структурных правил чемпионата Испании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МанчестерФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры