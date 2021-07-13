Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече с главой оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото допустил оговорку, назвав японцев китайцами.

«МОК находится с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан», - передает слова Баха РИА Новости.

Он прибыл в Токио несколько дней назад и уже провел в отеле положенное время на самоизоляции, после чего начал переговоры с официальными лицами.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложила задуматься о переносе игр из-за ограничений в связи с COVID-19.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МОКОлимпиада
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