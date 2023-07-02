Президент «Интер Майами» раскрыл зарплату Месси

Президент американского футбольного клуба «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о заработной плате аргентинского нападающего Лионеля Месси, пишет портал Marca.

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«По контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов за сезон», - уточнил Мас.

Президент «Интер Майами» заявил, что потратил на переговоры три года. Мас признался, что провел много бесед с отцом аргентинского нападающего.

Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня. До этого он играл в составе французского «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СШАЛионель МессиФутболисты

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