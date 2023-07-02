Президент «Интер Майами» раскрыл зарплату Месси

«По контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов за сезон», - уточнил Мас.

Президент «Интер Майами» заявил, что потратил на переговоры три года. Мас признался, что провел много бесед с отцом аргентинского нападающего.

Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня. До этого он играл в составе французского «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны», напоминает «Радиоточка НСН».

