Президент «Интер Майами» раскрыл зарплату Месси
2 июля 202317:36
Президент американского футбольного клуба «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о заработной плате аргентинского нападающего Лионеля Месси, пишет портал Marca.
«По контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов за сезон», - уточнил Мас.
Президент «Интер Майами» заявил, что потратил на переговоры три года. Мас признался, что провел много бесед с отцом аргентинского нападающего.
Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня. До этого он играл в составе французского «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru