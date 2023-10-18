Президент «Барселоны» Лапорте стал обвиняемым по делу о взяточничестве

Как отмечается, такое решение было принято в рамках уголовного дела бывшего вице-президента технического комитета судей испанской федерации футбола Хосе Марии Энрикеса Негрейры, которому, по данным следствия, руководство сине-гранатовых перечислило более 7 миллионов евро в период с 2001 по 2018 год.

Помимо Лапорте, по этому делу проходят и прежние президенты клуба Хосеп Бартомеу и Сандро Росель.

Ранее УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

