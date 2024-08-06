Премьер-министр Румынии отказался ехать в Париж на закрытие Олимпиады
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в своих соцсетях заявил, что решил бойкотировать закрытие Олимпиады в Париже.
По его словам, решение он принял после того, как румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу лишили бронзовой медали в вольных упражнениях.
«Отозвать медаль, заработанную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо», — написал Чолаку.
Он добавил, что с румынскими спортсменками обошлись «непорядочно», а гимнасткам пообещал, что страна будет относиться к ним, «как к олимпийским медалистам».
Ранее Олимпийский комитет Венгрии потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) разъяснений в связи с допуском на Олимпиаду спортсменов, проваливших гендерные тесты, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врио губернатора Смирнов: В Курской области продолжаются бои на границе
- Премьер-министр Румынии отказался ехать в Париж на закрытие Олимпиады
- Задержанные 24 июня газовики последними проверяли газ в рухнувшем в Тагиле доме
- Посол Бельгии объявил о завершении миссии в России
- Журналиста Колезева заочно осудили на 7,5 года за фейки об армии
- В Крыму приостановили ж/д сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой
- Харрис подтвердила выбор губернатора Миннесоты кандидатом в вице-президенты
- Зеленского обязали рассмотреть петицию о наказании генералов ВСУ за потери
- Lionsgate снимет сериал «Джон Уик: Правление Кланов»
- ВС России уничтожили 16 единиц техники ВСУ после атаки на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru