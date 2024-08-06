Премьер-министр Румынии отказался ехать в Париж на закрытие Олимпиады

По его словам, решение он принял после того, как румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу лишили бронзовой медали в вольных упражнениях.

«Отозвать медаль, заработанную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо», — написал Чолаку.

Он добавил, что с румынскими спортсменками обошлись «непорядочно», а гимнасткам пообещал, что страна будет относиться к ним, «как к олимпийским медалистам».

Ранее Олимпийский комитет Венгрии потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) разъяснений в связи с допуском на Олимпиаду спортсменов, проваливших гендерные тесты, сообщает «Свободная пресса».