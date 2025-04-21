Преемница Винер назвала самый ценный урок от нее
Быстрое принятие решений – это то, чему главным образом научилась преемница бывшего тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер Татьяна Сергаева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Сергаева отметила, что умение быстро принять решение в нестандартных ситуациях является для нее самым ценным навыком. При этом она отметила, что привыкла всегда все планировать и быть тщательно подготовленной.
Однако, Сергаева уточнила, что именно Ирина Винер научила ее ориентироваться в экстренных ситуациях.
Ранее российская гимнастка Алина Кабаева заявила, что уход Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике – это «утрата целой эпохи», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Трамп не приедет в Москву на парад Победы
- Иноагентов Дудя и Слепакова оштрафовали на 45 тысяч рублей каждого
- Патрушев: РФ не намерена ввязываться в гонку военно-морских вооружений
- Верховный суд ДНР рассмотрит дело шведского наемника
- МИД РФ: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене»
- ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года
- Бывшего депутата Курской думы Васильева арестовали по делу о хищении
- Telegram оштрафовали ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент
- СМИ: Илон Маск устал работать на Трампа
- Преемница Винер назвала самый ценный урок от нее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru