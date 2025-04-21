Преемница Винер назвала самый ценный урок от нее

Быстрое принятие решений – это то, чему главным образом научилась преемница бывшего тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер Татьяна Сергаева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Сергаева отметила, что умение быстро принять решение в нестандартных ситуациях является для нее самым ценным навыком. При этом она отметила, что привыкла всегда все планировать и быть тщательно подготовленной.

Однако, Сергаева уточнила, что именно Ирина Винер научила ее ориентироваться в экстренных ситуациях.

Ранее российская гимнастка Алина Кабаева заявила, что уход Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике – это «утрата целой эпохи», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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