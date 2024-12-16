Винер: Большинство российских гимнасток согласились получить нейтральный статус

По её словам, в Международную федерацию гимнастики (FIG) уже передали фамилии спортсменов, готовых получить нейтральный статус.

«Подачей заявок будет заниматься руководство федерации... Точных сроков не знаю, но говорят, что проверка занимает примерно три месяца», - указала Винер.

Назвать фамилии согласившихся на нейтральный статус спортсменов она отказалась.

Ранее Винер назвала «командой бомжей» российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду в Париже 2024 году в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

