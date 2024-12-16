Винер: Большинство российских гимнасток согласились получить нейтральный статус
Большинство ведущих российских гимнасток согласились выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Как сообщает «Матч ТВ», об этом заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
По её словам, в Международную федерацию гимнастики (FIG) уже передали фамилии спортсменов, готовых получить нейтральный статус.
«Подачей заявок будет заниматься руководство федерации... Точных сроков не знаю, но говорят, что проверка занимает примерно три месяца», - указала Винер.
Назвать фамилии согласившихся на нейтральный статус спортсменов она отказалась.
Ранее Винер назвала «командой бомжей» российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду в Париже 2024 году в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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