Празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в Лужниках

Территорию «Лужников» поделят на множество тематических зон: городские виды спорта, шахматы, футбольный турнир среди блогеров, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта и прочее.

Желающие смогут испытать свои силы на полосе препятствий или в спортивных челленджах. Для самых юных гостей будет работать детская зона с беговелами, памп-треком, занятиями по гимнастике, авиамоделированию, аквагриму и радиоуправляемым машинкам.

Кроме того, откроется фан-зона, где по предварительной регистрации можно будет встретиться со звездными атлетами и получить автографы.





