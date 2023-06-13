Празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в Лужниках

1 июля в «Лужниках» пройдет празднование 100-летия московского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Запланировано множество спортивно-развлекательных активностей. Пространство вокруг олимпийского комплекса превратится в ретроспективу достижений прославленных столичных спортсменов за последние 100 лет. Большая часть активностей будет посвящена этой цифре, в том числе 100 колец на стритболе, 100 настольных столов для тенниса. На центральной площади будут установлены интерактивные фотозоны, где можно будет познакомиться с хроникой спортивной истории столицы.

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Территорию «Лужников» поделят на множество тематических зон: городские виды спорта, шахматы, футбольный турнир среди блогеров, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта и прочее.

Желающие смогут испытать свои силы на полосе препятствий или в спортивных челленджах. Для самых юных гостей будет работать детская зона с беговелами, памп-треком, занятиями по гимнастике, авиамоделированию, аквагриму и радиоуправляемым машинкам.

Кроме того, откроется фан-зона, где по предварительной регистрации можно будет встретиться со звездными атлетами и получить автографы.


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ФОТО: предоставлено Департаментом спорта города Москвы
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