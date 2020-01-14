PR-директора Федора Смолова удивили сообщения о его женитьбе на внучке Ельцина

Болотова назвала эти сообщения «предположениями СМИ» и заявила, что не может подтвердить эту информацию.

«Меня на свадьбу не приглашали», - заявила она телеканалу «Звезда».

Ранее о том, что 29-летний футболист московского Локомотива» женится на 17-летней Марии Юмашевой, сообщило издание «7 дней». Пара якобы встречается уже продолжительное время и ждет 18-летия девушки.

Ранее Смолов встречался с обладательницей титула «Мисс Россия 2003» Викторией Лопыревой, однако пять лет назад они расстались.

