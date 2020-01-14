Футболист Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

Футболист Федор Смолов хочет связать себя узами брака с внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Футболисту сейчас 29 лет, а Марии Юмашевой 17 лет. Как утверждает издание «7Дней», отношения спортсмена с девушкой начались еще несколько лет назад. Все это время он ждал, когда его юная избранница сможет законно выйти за него замуж, отмечает сайт KP.RU.

При этом, такое ожидание не мешало Фёдору Смолову крутить романы с известными красавицами. Он, в частности, встречался с моделью Викторией Лопыревой, фотомоделью Мирандой Шелия и с победительницей конкурса «Мисс Россия 2015» Софией Никитчук.

Церемония бракосочетания пройдёт на острове Сент-Барт. Пара уже проводит там совместный отдых. Свадьба будет сыграна, когда девушке исполнится 18 лет.

Мать Марии Юмашевой – младшая дочь Ельцина Татьяна Юмашева, отец - Валентин Юмашев. Родной брат - Борис Ельцин-младший, а сводная сестра по отцу - Полина Дерипаска. Внучка Ельцина практически всю свою жизнь проводит за рубежом с тех пор как появилась на свет в Лондоне.

