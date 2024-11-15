Познер станет комментатором финала Итогового турнира по теннису
Телеведущий и журналист Владимир Познер будет комментировать финал Итогового турнира по теннису. Соревнование состоится 17 ноября в Турине. Об этом сообщило издание «РБК Спорт» со ссылкой на букмекерскую компанию BetBoom.
Трансляцию покажут на платформах букмекерской компании и в онлайн-кинотеатре Okko.
Познер в своем Telegram-канале отметил, что с радостью выступит в роли комментатора. «Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его, я был бы номером один в рейтинге ATP, лучше Синнера, Алькараса и Джоковича на пике карьеры», — признался журналист.
По словам известного телеведущего, он начал заниматься теннисом 80 лет назад. Любимыми спортсменами Познер называет Штеффи Граф и Роджера Федерера. По его мнению, это символы силы и красоты тенниса.
Для Познера это уже не первый опыт комментирования соревнований. Так, в 2021 году он участвовал в проекте «Легенды бокса с Владимиром Познером», в котором комментировал самые значимые и яркие боксерские поединки за всю историю. Журналист заявил, что один из его кумиров — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Мохаммед Али.
Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что возвращение Познера на «Первый канал» является провокацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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