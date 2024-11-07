Владимир Познер ответил Никите Михалкову на обвинение в нелюбви к русским
Телеведущий Владимир Познер ответил на обвинения режиссера и актера Никиты Михалкова в ненависти к русским, сообщает «Абзац».
По словам Познера, тот факт, что он родился во Франции, не означает, что он не любит Россию.
«Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», - сказал телеведущий.
Он также подчеркнул, что из страны по своей воле никуда не уедет.
«Уеду, только если не смогу работать», - добавил Познер.
Ранее телеведущий Владимир Познер отказался комментировать претензии кинорежиссера Никиты Михалкова в свой адрес, признавшись НСН, что пока не смотрел «Бесогон ТВ».
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