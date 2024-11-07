Владимир Познер ответил Никите Михалкову на обвинение в нелюбви к русским

По словам Познера, тот факт, что он родился во Франции, не означает, что он не любит Россию.

«Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», - сказал телеведущий.

Он также подчеркнул, что из страны по своей воле никуда не уедет.

«Уеду, только если не смогу работать», - добавил Познер.

Ранее телеведущий Владимир Познер отказался комментировать претензии кинорежиссера Никиты Михалкова в свой адрес, признавшись НСН, что пока не смотрел «Бесогон ТВ».

