Овечкин забросил 819-ю шайбу в карьере в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль в игре против «Миннесоты Уайлд».

Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу команды из Сент-Пола. Гол Овечкина стал для него 819-м за всю карьеру в НХЛ, пишет РИА ФАН.

Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отмечает телеканал «360». Рекордсменом остается канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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