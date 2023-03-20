Овечкин забросил 819-ю шайбу в карьере в НХЛ

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу команды из Сент-Пола. Гол Овечкина стал для него 819-м за всю карьеру в НХЛ, пишет РИА ФАН.

Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отмечает телеканал «360». Рекордсменом остается канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

