Позднякова победила Великую и стала олимпийской чемпионкой

Российская саблистка София Позднякова стала победителем финала на Олимпиаде-2020 года в Токио, сообщает «Чемпионат».

В финале турнира она оказалась сильнее своей соотечественницы Софьи Великой, победив её со счётом 15:11.

Впервые в истории женского фехтования второй финал подряд в одном виде на Олимпиаде прошёл с участием спортсменок из одной страны, сообщает RT. На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Великая билась за золотую медаль с соотечественницой Яной Егорян.

Позднякова впервые в своей карьере стала олимпийской чемпионкой. Великая, которая выиграла Олимпиаду 2016 года в командной сабле, завоевала уже четвёртую медаль.



Благодаря двум медалям, которые выиграли российские саблистки, сборная России поднялась в медальном зачёте на шестое место. На счету российских спортсменов 10 медалей - две золотых, пять серебряных и три бронзовых.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

