Позднякова победила Великую и стала олимпийской чемпионкой
Российская саблистка София Позднякова стала победителем финала на Олимпиаде-2020 года в Токио, сообщает «Чемпионат».
В финале турнира она оказалась сильнее своей соотечественницы Софьи Великой, победив её со счётом 15:11.
Впервые в истории женского фехтования второй финал подряд в одном виде на Олимпиаде прошёл с участием спортсменок из одной страны, сообщает RT. На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Великая билась за золотую медаль с соотечественницой Яной Егорян.
Позднякова впервые в своей карьере стала олимпийской чемпионкой. Великая, которая выиграла Олимпиаду 2016 года в командной сабле, завоевала уже четвёртую медаль.
Благодаря двум медалям, которые выиграли российские саблистки, сборная России поднялась в медальном зачёте на шестое место. На счету российских спортсменов 10 медалей - две золотых, пять серебряных и три бронзовых.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Вакцинированные россияне смогут въехать в Венгрию без дополнительных тестов
- Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
- Карпин пообещал, что его личное отношение к Дзюбе не помешает тому попасть в сборную России
- Путин предложил обсудить создание новой кольцевой дороги вокруг Петербурга
- Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального
- На московских АЗС выросли цены на бензин
- В Минздраве раскрыли количество жалоб на нежелательные реакции от вакцин
- Синоптики предупредили жителей Сочи о новых сильных дождях с грозами
- Самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом
- Карпин официально стал главным тренером сборной России по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru