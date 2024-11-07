Поздняков покинет пост президента ОКР 13 ноября перед Олимпийским собранием

Станислав Поздняков официально сложит полномочия президента Олимпийского комитета России 13 ноября. Такая дата опубликована на сайте ОКР. Вместе с Поздняковым в этот день оставит свою должность генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин. Гендиректор ОКР Владимир Сенглеев уйдет в отставку с 21 ноября.

На 13 декабря назначено Олимпийское собрание, на котором предстоит досрочно избрать нового руководителя национального олимпийского комитета. Также будут избраны другие члены руководства ОКР.

Тарпищев предложил назначить Дегтярева главой Олимпийского комитета России

Новым президентом ОКР может стать министр спорта Михаил Дегтярев. Его кандидатуру предложил на заседании Совета по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Поздняков объявил о своей предстоящей отставке 15 октября. Он обосновал свое решение геополитическими вызовами, с которыми столкнулась Россия. По словам Позднякова, они требуют оптимизации и централизации управления ключевыми направлениями, в том числе спортом высших достижений.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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