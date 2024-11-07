Поздняков покинет пост президента ОКР 13 ноября перед Олимпийским собранием

Станислав Поздняков официально сложит полномочия президента Олимпийского комитета России 13 ноября. Такая дата опубликована на сайте ОКР. Вместе с Поздняковым в этот день оставит свою должность генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин. Гендиректор ОКР Владимир Сенглеев уйдет в отставку с 21 ноября.

На 13 декабря назначено Олимпийское собрание, на котором предстоит досрочно избрать нового руководителя национального олимпийского комитета. Также будут избраны другие члены руководства ОКР.