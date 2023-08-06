Поздняков оценил требование Киева дисквалифицировать российскую саблистку
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову, пишет ТАСС.
Поздняков отметил, что Верховная рада не обладает юрисдикцией по отношению к автономной спортивной организации. Подобные призывы говорят о некомпетентности людей, которые принимают такое решение, считает президент ОКР.
Анна Смирнова 27 июля встретилась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу оппонентка россиянки отказалась от рукопожатия.
Смирнова покинула площадку, не дожидаясь возвращения Харлан. Украинку дисквалифицировали. В Верховной раде назвали поступок россиянки «провокационным», передает «Радиоточка НСН».
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