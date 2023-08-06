Поздняков оценил требование Киева дисквалифицировать российскую саблистку

Поздняков отметил, что Верховная рада не обладает юрисдикцией по отношению к автономной спортивной организации. Подобные призывы говорят о некомпетентности людей, которые принимают такое решение, считает президент ОКР.

Анна Смирнова 27 июля встретилась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу оппонентка россиянки отказалась от рукопожатия.

Смирнова покинула площадку, не дожидаясь возвращения Харлан. Украинку дисквалифицировали. В Верховной раде назвали поступок россиянки «провокационным», передает «Радиоточка НСН».

