Поздняков оценил требование Киева дисквалифицировать российскую саблистку

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову, пишет ТАСС.

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Поздняков отметил, что Верховная рада не обладает юрисдикцией по отношению к автономной спортивной организации. Подобные призывы говорят о некомпетентности людей, которые принимают такое решение, считает президент ОКР.

Анна Смирнова 27 июля встретилась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу оппонентка россиянки отказалась от рукопожатия.

Смирнова покинула площадку, не дожидаясь возвращения Харлан. Украинку дисквалифицировали. В Верховной раде назвали поступок россиянки «провокационным», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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