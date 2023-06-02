Поздняков: ОКР не получал приглашения на Азиатские игры
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашения для участия в Азиатских играх, сообщает РИА Новости.
По его словам, в рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе заложен ряд «абсолютно неприемлемых политических требований».
Он отметил, что на этом фоне гипотетическая возможность организованного выступления атлетов из России на Азиатских играх выглядит «достаточно странной».
«Больше сказать не могу, до тех пор, пока ОКР не получит приглашения на это мероприятие, обсуждать предметно этот вопрос не имеет смысла», - заключил Поздняков.
Ранее глава ОКР заявил, что главной задачей является возвращение российских спортсменов на международные арены «с флагом, гимном и остальными атрибутами» национальной команды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru