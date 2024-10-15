СМИ: Глава ОКР Поздняков уйдет в отставку
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков планирует уйти в отставку. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, об изменениях официально объявят в ближайшее время.
Станислав Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, многократный чемпион мира и Европы. С 2016 года спортсмен работал в ОКР, он занимал пост вице-президента организации. В 2018-м Поздняков стал президентом комитета.
Ранее членство ОКР в Международном олимпийском комитете было приостановлено из-за включения в состав организации Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС начал первый этап переговоров с Албанией о вступлении в союз
- Научрук ВШЭ Кузьминов сообщил о российском феномене «бедных в кавычках»
- Проекты Бертмана, Образцовой и Полунина отметили московской премией «Арт-платформа»
- «Смешно!»: Пригожин раскритиковал псевдонимы российских звезд
- Криминалист допустил, что владельца подорванной машины в Москве могли припугнуть
- Поздняков объявил об отставке с поста главы ОКР
- В Самарской области попал в ДТП автобус со школьниками
- В России могут ограничить продажу скоропортящихся товаров в интернете
- Экс-солист группы Bad Boys Blue переехал из Германию из-за проверок властей
- СМИ: Покупатели популярных гипермаркетов пожаловались на отравление зефиром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru