СМИ: Глава ОКР Поздняков уйдет в отставку

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков планирует уйти в отставку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, об изменениях официально объявят в ближайшее время.

Станислав Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, многократный чемпион мира и Европы. С 2016 года спортсмен работал в ОКР, он занимал пост вице-президента организации. В 2018-м Поздняков стал президентом комитета.

Ранее членство ОКР в Международном олимпийском комитете было приостановлено из-за включения в состав организации Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, напоминает RT.

