Появилось видео битвы взглядов Хабиба и Роналду

Спортсмены несколько лет поддерживают общение в социальных сетях, а на прошлой неделе Хабиб посетил матч «МЮ». «Лучший на планете. Продолжай заниматься своим делом, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — подписал видео Нурмагомедов.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", он также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

