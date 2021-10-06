Появилось видео битвы взглядов Хабиба и Роналду

Российский экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провели дуэль взглядов, сообщает «РЕН ТВ».

Хабиб Нурмагомедов заявил, что бить людей нехорошо

Спортсмены несколько лет поддерживают общение в социальных сетях, а на прошлой неделе Хабиб посетил матч «МЮ». «Лучший на планете. Продолжай заниматься своим делом, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — подписал видео Нурмагомедов.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", он также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:НурмагомедовКриштиану Роналду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры