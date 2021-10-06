Появилось видео битвы взглядов Хабиба и Роналду
Российский экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провели дуэль взглядов, сообщает «РЕН ТВ».
Спортсмены несколько лет поддерживают общение в социальных сетях, а на прошлой неделе Хабиб посетил матч «МЮ». «Лучший на планете. Продолжай заниматься своим делом, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — подписал видео Нурмагомедов.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", он также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
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