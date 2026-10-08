Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Как сообщает RT, самолёт российского лидера приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши.

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Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, в рамках визита Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Также он проведёт ряд двусторонних встреч.

Кроме того, в графике Путина - участие в Каспийском экологическом саммите вместе с лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. На мероприятии рассмотрят практические вопросы сотрудничества прикаспийских стран.

Ранее шерпа РФ в G20 Денис Агафонов заявил, что вопрос об участии Путина в саммите Группы двадцати в США в декабре решат ближе к мероприятию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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