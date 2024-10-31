Олимпийский чемпион допустил, что Поветкина лишат прежних титулов

«Не знаю, какие подразумеваются санкции. Но не исключаю, что это возможно», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

По данным ITA, нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. При этом Поветкин завершил карьеру в 2021 году, напоминает «Радиоточка НСН».



