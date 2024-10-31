Олимпийский чемпион допустил, что Поветкина лишат прежних титулов
Бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе Александра Поветкина могут лишить ряда регалий, если его вина в применении запрещенных препаратов будет доказана, заявил двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.
«Не знаю, какие подразумеваются санкции. Но не исключаю, что это возможно», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее сообщалось, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
По данным ITA, нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. При этом Поветкин завершил карьеру в 2021 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru