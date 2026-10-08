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Рок-музыкант Алексей Горшенёв в интервью НСН рассказал о второй части музыкальной трагедии «Фауст», а также раскрыл подробности экранизаций «Короля и Шута» и литературный секрет Данте Алигьери.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Рок- уикенд откроет уже сегодня группа «Пикник» концертом в Новороссийске. Вячеслав Бутусов выступит в Брянске, «Ленинград» - в Томске и Кемерово, «Чиж&Co» – в Кирове, а «Ария» - в Туле. «Пневмослон» представит новый альбом в Нижнем Новгороде, а московские фанаты увидят двойной концерт группы «Дайте танк(!)». Кроме того, в столицу приедет южнокорейская K-pop-группа X:IN.

Алексей Горшенёв недавно представил второй акт музыкальной трагедии «Фауст». Он объяснил, почему выбрал там роль Мефистофеля.

«Роль Мефистофеля интереснее любых других ролей, которые вообще в принципе существуют на Земле. Потому что она очень подвижная, очень гибкая. Она настолько гибкая, что ты можешь быть любым в виде Мефистофеля. Он настолько воздушен и водянист, потому что и вода, и воздух проникают везде, где могут. Поэтому здесь главная задача артиста - понимать это, ощущать. Главное, что Мефистофель под видом добра несет в себе зло и может играть их одновременно. Любой другой персонаж настолько мелкий по сравнению с Мефистофелем, что это как сантиметр в сравнении с километром», - считает музыкант.

Он также рассказал, как в этом проекте оказались лидер «Алисы» Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский из группы «Пикник» и другие музыканты.

«Все это выбиралось с точки зрения возможности участия этих людей и похожести на выбранные роли. Например, кентавр – здесь у меня сразу же возник в голове брутальный мужчина, воин - это Константин Евгеньевич. И голос его это показал, он попал в десятку. Эдмунд Шклярский сразу же согласился. Я пытался еще выйти на Алису Фрейндлих, но ее внук сказал, что она в принципе не работает сейчас вообще никак», - отметил Горшенев.

