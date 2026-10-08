«Не ходите в это море!»: Алексей Горшенев раскрыл секреты «Фауста» и ключ к Данте
Роль Мефистофеля интереснее всех других на Земле, сказал в эфире НСН Алексей Горшенев, похвалив братьев Ноланов и исполнителя роля Горшка в сериале «Король и Шут».
Музыка: Кентавр и Мефистофель
Рок-музыкант Алексей Горшенёв в интервью НСН рассказал о второй части музыкальной трагедии «Фауст», а также раскрыл подробности экранизаций «Короля и Шута» и литературный секрет Данте Алигьери.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Рок- уикенд откроет уже сегодня группа «Пикник» концертом в Новороссийске. Вячеслав Бутусов выступит в Брянске, «Ленинград» - в Томске и Кемерово, «Чиж&Co» – в Кирове, а «Ария» - в Туле. «Пневмослон» представит новый альбом в Нижнем Новгороде, а московские фанаты увидят двойной концерт группы «Дайте танк(!)». Кроме того, в столицу приедет южнокорейская K-pop-группа X:IN.
Алексей Горшенёв недавно представил второй акт музыкальной трагедии «Фауст». Он объяснил, почему выбрал там роль Мефистофеля.
«Роль Мефистофеля интереснее любых других ролей, которые вообще в принципе существуют на Земле. Потому что она очень подвижная, очень гибкая. Она настолько гибкая, что ты можешь быть любым в виде Мефистофеля. Он настолько воздушен и водянист, потому что и вода, и воздух проникают везде, где могут. Поэтому здесь главная задача артиста - понимать это, ощущать. Главное, что Мефистофель под видом добра несет в себе зло и может играть их одновременно. Любой другой персонаж настолько мелкий по сравнению с Мефистофелем, что это как сантиметр в сравнении с километром», - считает музыкант.
Он также рассказал, как в этом проекте оказались лидер «Алисы» Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский из группы «Пикник» и другие музыканты.
«Все это выбиралось с точки зрения возможности участия этих людей и похожести на выбранные роли. Например, кентавр – здесь у меня сразу же возник в голове брутальный мужчина, воин - это Константин Евгеньевич. И голос его это показал, он попал в десятку. Эдмунд Шклярский сразу же согласился. Я пытался еще выйти на Алису Фрейндлих, но ее внук сказал, что она в принципе не работает сейчас вообще никак», - отметил Горшенев.
Театр и литература: Маяковский и ключ к Данте
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Солнце Ландау» в Театре Вахтангова и «Маяковский» в постановке Алексея Франдетти на музыку Басты в «Ленкоме Марка Захарова».
Театралы Петербурга идут на «Мастера и Маргариту» с Екатериной Климовой, в Казани выбрали «Палачей», а в Уфе – спектакль «Соври мне правду».
Алексей Горшенёв признался, что хочет глубже постичь суть театра, и рекомендовал спектакль «Комната Адлера» в Театре Ермоловой.
«В Петербурге мы ходим в театр примерно раз в месяц. Это меня интересует, я хочу узнавать суть театра. Я бы сам с большим удовольствием пошел на режиссерские курсы, потому что есть идеи. Есть идея воплотить «Фауста», только чуть-чуть в другой форме, в современном мире. Но для этого я должен учиться, это тоже инструмент. Чтобы этот инструмент работал в твоих руках, ты должен его изучить. При этом не музыка и не театр, а мысль рождает идеи сама по себе. Это лишь инструменты для ее воплощения. Ты живешь своей творческой идеей, она в тебе бурлит, и ты ищешь возможности ее исполнения. Я не фанат театра, музыки, кино и даже книг. Я должен быть фанатом своей идеи, тогда тебе откроется всё», - объяснил Горшенев.
Музыкант также поделился литературными предпочтениями, предупредив, что понять Данте можно только через книгу итальянского учителя Франко Нембрини.
«Нужно искать единомышленников, они могут быть и авторами. Мои единомышленники - это Сергей Есенин, читайте его для начала. Роберт Шекли и Рэй Брэдбери - тоже мои единомышленники. Читайте Карла Юнга, это философ, психолог, это не художественная литература. Попробуйте прочитать «Капитал» Карла Марса, это интересно. Советую Гёте, «Божественную комедию» Данте, но это сложно. Данте требует серьезной подготовки, вы не поймете ничего. Есть итальянский школьный учитель Франко Нембрини, попытайтесь через него понять «Божественную комедию». Без Нембрини не ходите туда, в это море ни в коем случае. Это бессмысленная трата времени. Вы просто потеряетесь, расстроитесь и разочаруетесь. Только Франко Нембрини вам поможет. Больше, к сожалению, никто», - констатировал музыкант.
Кино: «Моторы» и «Король»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. На экраны также выйдет перевыпуск второй части вампирской саги «Сумерки».
Алексей Горшенёв отметил, что не любит ужастики и хорроры, назвав отличным фильмом «Одиссею» Кристофера Нолана и посоветовав картины Алексея Германа-старшего.
«К сожалению, жанр хоррора - это психологическая история, которая мне не очень нравится. Мне не нравится бояться, я не люблю понимать, что впереди будет страх, а тем более, если он вдруг внезапен. Для меня это диковато, я не люблю такие ощущения. Я все-таки человек логический, для меня это все неприемлемо. А вот «Одиссея» - отличное кино. Вообще эти два брата Нолана - чудесные режиссеры, я в восторге от них. Это крутые люди и для меня просто какая-то безумная радость. Для тех, кто не знает Джонатана Нолана, он снял, например, «Мир Дикого Запада». Посмотрите фильм «Отец» про деменцию, «Интерстеллар», естественно. Посмотрите «Трудно быть богом» Германа, потому что сегодня все вокруг одноименного сериала скачут, а подход Германа настолько другой, что вы увидите жизнь с другой стороны зеркала. Это категорически другая форма творчества и вы познакомитесь с альтернативным явлением. А если вам понравится, посмотрите другие фильмы Германа-старшего, к примеру, «Мой друг Иван Лапшин» или «Хрусталев, машину!» и вы увидите в другой мир кино», - посоветовал музыкант.
Горшенёв также рассказал, советовались ли с ним сценаристы сериала «Король и Шут» и полнометражных фильмов о легендарной группе.
«Некоторые советы, конечно, были по кандидатам на роли. Я считаю, что Костя Плотников хороший актер и в чем-то он попал в Мишку (Михаила Горшенева – прим. НСН), я его поддерживаю. Больше советов не было, там просто взяли актеров на роли мамы и отца. И Клюквин, и Дмитриева очень хорошо зашли в роли, это тоже отличные актеры, мне очень понравилась их проникновенная работа. Что касается сценария сериала, со мной советовались, сценарист хороший. Единственное, что потом все мои предложения по внедрению каких-то вещей в сериал не поддерживались со словами: «Леша, ты не понимаешь, это кино». Что касается полного метра, никаких разговоров со мной по изменению сценария не велось, они занимались этим самостоятельно», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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